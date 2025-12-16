رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثلين عن أحد المجمّعات المختصة في الخياطة والملابس والنسيج بولاية بن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6941974861fe95.16149608_kmgonfipjehql.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، ممثلين عن أحد المجمّعات المهنية المختصة في الخياطة والملابس والنسيج بولاية بن عروس، وذلك بحضور النائب عن دائرة المحمدية، فخري عبد الخالق.



وأطلع ممثلو المجمّع رئيس المجلس على أوضاعهم المادية والاجتماعية الصعبة، إثر الإغلاق النهائي والفجئي للشركات التابعة لهذا المجمّع، وما ترتّب عنه من توقّفهم عن العمل منذ أكثر من سنتين دون تمكينهم من مستحقاتهم المالية أو التعويضات القانونية. وعبّروا عن أملهم في التوصل إلى حلول منصفة تضع حدّا لمعاناتهم وتضمن حقوقهم.









من جانبه، أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لهذه المشاغل، مؤكّدا أن ما يعيشه المعنيون من أوضاع اجتماعية ومادية دقيقة يستوجب إيجاد حلول كفيلة بإنصافهم، وذلك في إطار التوجّه الاجتماعي للدولة. كما شدّد على استعداد المؤسسة التشريعية للاضطلاع بدورها في هذا الملف، في حدود صلاحياتها الدستورية.