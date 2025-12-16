لاعب عربي وحيد في التشكيلة المثالية لـ«فيفا» لأفضل 11 لاعبا في العالم 2025
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم لسنة 2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز The Best FIFA الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة.
وضمّت التشكيلة لاعبا عربيا واحدا فقط، هو الدولي المغربي أشرف حكيمي، ليكون الممثل العربي الوحيد في قائمة الأفضل عالميا لهذا العام.
وشهدت التشكيلة حضورًا لافتا لنجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تم اختيار ستة لاعبين ساهموا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا وبلوغه نهائي كأس العالم للأندية، وهم: الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وأشرف حكيمي، وويليان باتشو، ونونو مينديز، وفيتينيا، وعثمان ديمبيلي.
كما ضمت التشكيلة نجم تشيلسي كول بالمر، المتوج بالكرة الذهبية من شركة Adidas في كأس العالم للأندية، إلى جانب الموهبة الإسبانية الصاعدة لامين جمال.
#TheBest FIFA Men s 11 in 2025.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم 2025حراسة المرمى:
جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع:
أشرف حكيمي – ويليان باتشو – فيرجيل فان ديك – نونو مينديز
خط الوسط:
كول بالمر – فيتينيا – بيدري – جود بيلينغهام
خط الهجوم:
عثمان ديمبيلي – لامين جمال
آلية اختيار تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباوأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عملية الاختيار شملت أداء اللاعبين خلال الفترة الممتدة من 11 أوت 2024 إلى 2 أوت 2025.
وتم جمع الترشيحات بالتعاون مع الجهات المعنية بكرة القدم، على أن يقع التصويت من قبل لجنة من خبراء كرة القدم إلى جانب جماهير اللعبة من مختلف أنحاء العالم عبر موقع FIFA.com.
وأكد فيفا أن وزن الأصوات كان متساويا بين الفئتين، بنسبة 50 بالمائة للمشجعين و50 بالمائة للجنة الخبراء، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل فئة، حيث تم إسناد نقاط للاعبين بناء على عدد مرات اختيارهم في كل مجموعة تصويت.
وأشار الاتحاد إلى أن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم تم إدراجه تلقائيا ضمن التشكيلة، في حين انطلق الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى بتسع نقاط، وتم توزيع بقية المراكز وفق عدد النقاط المحصل عليها، مع احترام التوازن بين المراكز (حارس واحد، أربعة مدافعين كحد أقصى، أربعة لاعبي وسط، وثلاثة مهاجمين).
ويعكس وجود أشرف حكيمي ضمن هذه التشكيلة المكانة التي بلغها اللاعب المغربي على الساحة العالمية، ويؤكد استمرار الحضور العربي، ولو بشكل محدود، في أعلى المستويات الكروية الدولية.
