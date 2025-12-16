لاعب عربي وحيد في التشكيلة المثالية لـ«فيفا» لأفضل 11 لاعبا في العالم 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم لسنة 2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز The Best FIFA الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة.



وضمّت التشكيلة لاعبا عربيا واحدا فقط، هو الدولي المغربي أشرف حكيمي، ليكون الممثل العربي الوحيد في قائمة الأفضل عالميا لهذا العام.



#TheBest FIFA Men s 11 in 2025. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم 2025



آلية اختيار تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبا



وشهدت التشكيلة حضورًا لافتا لنجوم، حيث تم اختيارساهموا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا وبلوغه نهائي كأس العالم للأندية، وهم: الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وأشرف حكيمي، وويليان باتشو، ونونو مينديز، وفيتينيا، وعثمان ديمبيلي.كما ضمت التشكيلة نجم تشيلسي، المتوج بالكرة الذهبية من شركةفي كأس العالم للأندية، إلى جانب الموهبة الإسبانية الصاعدةجيانلويجي دوناروماأشرف حكيمي – ويليان باتشو – فيرجيل فان ديك – نونو مينديزكول بالمر – فيتينيا – بيدري – جود بيلينغهامعثمان ديمبيلي – لامين جمالوأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عملية الاختيار شملت أداء اللاعبين خلال الفترة الممتدة منوتم جمع الترشيحات بالتعاون مع الجهات المعنية بكرة القدم، على أن يقع التصويت من قبلإلى جانبمن مختلف أنحاء العالم عبر موقعوأكد فيفا أن وزن الأصوات كان متساويا بين الفئتين، بنسبة، بغض النظر عن عدد المصوتين في كل فئة، حيث تم إسناد نقاط للاعبين بناء على عدد مرات اختيارهم في كل مجموعة تصويت.وأشار الاتحاد إلى أن الفائز بجائزةتم إدراجه تلقائيا ضمن التشكيلة، في حين انطلق الفائز بجائزةبتسع نقاط، وتم توزيع بقية المراكز وفق عدد النقاط المحصل عليها، مع احترام التوازن بين المراكز (حارس واحد، أربعة مدافعين كحد أقصى، أربعة لاعبي وسط، وثلاثة مهاجمين).ويعكس وجود أشرف حكيمي ضمن هذه التشكيلة المكانة التي بلغها اللاعب المغربي على الساحة العالمية، ويؤكد استمرار الحضور العربي، ولو بشكل محدود، في أعلى المستويات الكروية الدولية.