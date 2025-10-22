Babnet   Latest update 09:52 Tunis

المحامي عبد الكريم العلوي: اليوم النظر في ملفات عددًا من موقوفي قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f887c76379a2.60484692_mkpejilgqhnof.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 08:24 قراءة: 1 د, 22 ث
      
شهدت ولاية قابس تحرّكًا احتجاجيًا غير مسبوق، وُصف بـ"طوفان شعبي"، حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين في مسيرة سلمية ضخمة عبّروا خلالها عن رفضهم لاستمرار التلوث الصناعي الناتج عن أنشطة المجمع الكيميائي، مطالبين بتفكيك الوحدات المسبّبة للأضرار الصحية والبيئية.

المسيرة التي حظيت بمتابعة وطنية ودولية، جرت في مناخ من الانضباط والمسؤولية دون تسجيل أي أعمال عنف أو تخريب. وقد اعتُبرت من أكبر التحركات الشعبية في تاريخ الجهة، بما يعكس حالة الاحتقان العميق وغياب الثقة في الحلول الحكومية السابقة.



عبد الكريم العلوي: “القضية بيئية بامتياز وحق الأهالي في الحياة لا يقبل المساومة”

خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أكد الأستاذ والمحامي عبد الكريم العلوي، الناشط الحقوقي والعضو ضمن فريق الدفاع عن موقوفي قابس، أنّ المسيرة كانت نموذجًا في السلمية والتنظيم الذاتي، وأن مطلب الأهالي واضح: تفكيك الوحدات الملوِّثة ووقف نزيف التلوث الذي يهدد صحة السكان ومستقبل الجهة.

وأضاف العلوي أن عددًا من الموقوفين تم إطلاق سراحهم، فيما تتواصل الجلسات القضائية اليوم للنظر في ملفات عدد آخر، مشيرًا إلى أن فرع المحامين بقابس تطوّع للدفاع عن جميع المحتجين ما لم تشملهم قضايا الحق العام.



كشف العلوي أن قضية استعجالية سيتم النظر فيها يوم الخميس 23 أكتوبر من قبل المحكمة الابتدائية بقابس، وتتعلق بطلب إيقاف تشغيل الوحدات الملوِّثة للمجمع الكيميائي، وذلك استنادًا إلى الأمر الحكومي الصادر سنة 2017، والذي أقرّ ضرورة تفكيك هذه الوحدات ونقل الأنشطة الملوّثة خارج المناطق السكنية.

المحتجون، بحسب العلوي، لا يتحركون بدوافع سياسية أو حزبية، بل بدافع إنساني ووطني، مؤكدًا أن جهة قابس لم تعد تحتمل مزيدًا من الوعود دون تنفيذ، وأن حالة التلوّث بلغت مرحلة الخطر الداهم على صحة المواطنين والبيئة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317071


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:10
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
29°-20
28°-20
30°-20
34°-22
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    