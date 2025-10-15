Babnet   Latest update 11:01 Tunis

الزهروني : الاطاحة بعصابة السطو على المنازل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025
      
تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من محاصرة وايقاف عصابة اجرامية تخصصت في خلع المنازل وسرقتها بجهة الزهروني.
وكان منطلق الابحاث في القضية على أثر شكاية تقدم بها مواطن لدى مركز الأمن الوطني بالزهروني افاد فيها تعرض منزله للسرقة والنهب وبانطلاق الابحاث والتحريات الامنية تم تحديد هوية المتهمين وايقافهم وارجاع جزء من المسروق


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لاحالتهم على القضاء .



