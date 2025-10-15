الزهروني : الاطاحة بعصابة السطو على المنازل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من محاصرة وايقاف عصابة اجرامية تخصصت في خلع المنازل وسرقتها بجهة الزهروني.

وكان منطلق الابحاث في القضية على أثر شكاية تقدم بها مواطن لدى مركز الأمن الوطني بالزهروني افاد فيها تعرض منزله للسرقة والنهب وبانطلاق الابحاث والتحريات الامنية تم تحديد هوية المتهمين وايقافهم وارجاع جزء من المسروق







باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لاحالتهم على القضاء .



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لاحالتهم على القضاء .