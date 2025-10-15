تصفيات إفريقيا لمونديال 2026: السنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا تكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات
أكملت منتخبات السنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، عقد المنتخبات الإفريقية المتأهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد ختام الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات القارية.
السنغال تحسم التأهل برباعية نظيفة
حسم منتخب السنغال تأهله إلى المونديال عقب فوزه الكبير على موريتانيا بنتيجة 4-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وسجّل الأهداف ساديو مانيه في الدقيقتين (45+2 و49)، وإيليمان ندياي (65)، وحبيب ديالو (88).
وفي نفس المجموعة، فازت الكونغو الديمقراطية على السودان (1-0)، فيما تعادل جنوب السودان وتوجو دون أهداف.
ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 24 نقطة متصدراً المجموعة أمام الكونغو الديمقراطية (22 نقطة)، بينما جاءت السودان ثالثة (13 نقطة)، وتوجو رابعة (8 نقاط)، وموريتانيا خامسة (7 نقاط)، وجنوب السودان سادسة (5 نقاط).
كوت ديفوار تفرض سيطرتها بثلاثية أمام كينيافي المجموعة السادسة، تأهل منتخب كوت ديفوار بعد فوزه على كينيا بثلاثية نظيفة سجلها فرانك كيسييه (7)، ويان ديوماندي (54)، وأماد ديالو (85).
وفي المجموعة نفسها، فازت الغابون على بوروندي (2-0)، وغامبيا على سيشيل (7-0).
وبهذا رفع الإيفواريون رصيدهم إلى 26 نقطة متقدمين على الغابون الثانية (25 نقطة)، فيما حلّت غامبيا ثالثة (13 نقطة)، وكينيا رابعة (12 نقطة)، وبوروندي خامسة (10 نقاط)، وسيشيل في المركز الأخير دون نقاط.
جنوب إفريقيا تستعيد مجدها وتعود إلى المونديالفي المجموعة الثالثة، حسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله بفوزه على رواندا بثلاثة أهداف دون ردّ، حملت توقيع ثالنتي مباتا (5)، وأوسوين أبوليس (26)، وإيفيدنس ماكجوبا (72).
واستفاد منتخب «البافانا بافانا» من خسارة بنين أمام نيجيريا (0-4)، ليتصدر المجموعة بـ 18 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن نيجيريا وبنين (17 نقطة لكل منهما).
ويعد هذا التأهل الرابع في تاريخ جنوب إفريقيا بعد مشاركاتها في مونديالات 1998 (فرنسا) و2002 (كوريا الجنوبية واليابان) و2010 (جنوب إفريقيا).
ورغم العقوبة التي سلطها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصم ثلاث نقاط لإشراكه لاعباً موقوفاً أمام ليسوتو، استفاد المنتخب من نتائج الجولة الأخيرة ليظفر ببطاقة التأهل المباشرة.
9 مقاعد إفريقية في المونديالتمتلك إفريقيا 9 بطاقات تأهل مباشرة إلى المونديال، إضافة إلى نصف مقعد عبر الملحق العالمي.
وبانتهاء التصفيات، تأهلت المنتخبات التالية:
تونس، مصر، المغرب، الجزائر، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، السنغال، وكوت ديفوار.
