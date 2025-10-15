تصفيات إفريقيا لمونديال 2026: السنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا تكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات

أكملت منتخبات السنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، عقد المنتخبات الإفريقية المتأهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد ختام الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات القارية.



السنغال تحسم التأهل برباعية نظيفة



كوت ديفوار تفرض سيطرتها بثلاثية أمام كينيا



جنوب إفريقيا تستعيد مجدها وتعود إلى المونديال



9 مقاعد إفريقية في المونديال



حسمتأهله إلى المونديال عقب فوزه الكبير علىبنتيجةضمن منافساتوسجّل الأهداففي الدقيقتين (45+2 و49)، و(65)، و(88).وفي نفس المجموعة، فازتعلى(1-0)، فيما تعادلدون أهداف.ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلىمتصدراً المجموعة أمام(22 نقطة)، بينما جاءتثالثة (13 نقطة)، ورابعة (8 نقاط)، وخامسة (7 نقاط)، وسادسة (5 نقاط).في، تأهلبعد فوزه علىبثلاثية نظيفة سجلها(7)، و(54)، و(85).وفي المجموعة نفسها، فازتعلى(2-0)، وعلى(7-0).وبهذا رفع الإيفواريون رصيدهم إلىمتقدمين علىالثانية (25 نقطة)، فيما حلّتثالثة (13 نقطة)، ورابعة (12 نقطة)، وخامسة (10 نقاط)، وفي المركز الأخير دون نقاط.في، حسمتأهله بفوزه علىبثلاثة أهداف دون ردّ، حملت توقيع(5)، و(26)، و(72).واستفاد منتخب «البافانا بافانا» من خسارةأمام(0-4)، ليتصدر المجموعة بـ، متقدماً بفارق نقطة عن نيجيريا وبنين (17 نقطة لكل منهما).ويعد هذابعد مشاركاتها في مونديالاتورغم العقوبة التي سلطها عليهبخصم ثلاث نقاط لإشراكه لاعباً موقوفاً أمام ليسوتو، استفاد المنتخب من نتائج الجولة الأخيرة ليظفر ببطاقة التأهل المباشرة.تمتلك إفريقياإلى المونديال، إضافة إلىوبانتهاء التصفيات، تأهلت المنتخبات التالية: