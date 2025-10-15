في ذكرى الجلاء: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يدعوان إلى استلهام روح النضال والوحدة لبناء تونس الحديثة

أصدر مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء، بيانين بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء، أكّدا فيهما على رمزية هذا الحدث الوطني وما يجسّده من تضحيات ووحدة وإصرار على الاستقلال والسيادة، داعيين إلى الاقتداء بنضالات الأجيال السابقة ومواصلة مسيرة البناء الوطني.



مجلس نواب الشعب: "الاقتداء بنضالات وتضحيات شهداء تونس"



المجلس الوطني للجهات والأقاليم: "ملحمة الجلاء مصدر إلهام لمواجهة التحديات"



في بيانه، دعاإلىالذين ناضلوا من أجل تحرير البلاد، مشدّدًا على ضرورةالتي مكّنت تونس من نيل حريتها واستقلالها.وأكد المجلس أنه سيظلّ، من خلاللمواجهة التحديات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب.وأضاف البيان أنيمثّل "خير ضامن لاسترجاع الأمل واستعادة الثقة ومواصلة البناء الوطني"، مشيرًا إلى أنالتي تُحيى في"تبقى من أبرز المحطات المضيئة في تاريخ تونس الحديث، لما جسّدته من معاني الصمود والوحدة الوطنية".من جهته، دعافي بيانه إلى، من أجلواعتبر المجلس أنيمثّل "امتدادًا لذلك النفس التحرري، واستئنافًا لمعركة البناء الوطني على أسس السيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية"، في سبيل ترسيخكما دعا إلى، وفاءً لتضحيات الشهداء وإيمانًا بحق الشعب فيوختم المجلس بيانه بالتأكيد على أنسيبقى "رمزًا لوحدة الشعب وتماسكه في وجه الاستعمار، وإيمانًا راسخًا بحق تونس في السيادة الكاملة على ترابها وقرارها الوطني".