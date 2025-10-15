"احتفال مثير".. حارس ميسي الشخصي يخطف الأنظار بهدف خيالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ef5668cfa8f2.32313366_egnqpfhjimlko.jpg width=100 align=left border=0>

خطف ياسين تشيكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يسجل هدفاً مذهلاً خلال إحدى الحصص التدريبية، تلاه احتفال مثير أثار إعجاب الملايين.



وأظهر الفيديو المتداول تشيكو، وهو يتلقى تمريرة من أحد زملائه ثم يسدد الكرة بقوة من مسافة بعيدة بقدمه اليمنى لتسكن الشباك بطريقة رائعة، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً بين رواد المنصات الرياضية.









وبعد تسجيل الهدف، قام تشيكو بخلع قميصه واحتفل بحماس كبير من خلال تنفيذ حركات مستوحاة من الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وهو المجال الذي برع فيه قبل أن يتحول إلى مهمة حماية أسطورة كرة القدم العالمية.

🤯 ياسين الحارس الشخصي للأسطورة ليو ميسي سجل هذا الهدف الخيالي واحتفل بجنون 😂❤

ويُعرف ياسين تشيكو بأنه مقاتل محترف سابق في رياضة الفنون القتالية، ويشارك بانتظام عبر حساباته الرسمية مقاطع من تدريباته المكثفة التي تُظهر انضباطه البدني الصارم، وهي الصفات التي جعلته الاختيار المثالي لحماية ميسي منذ انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.



يُذكر أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) كانت قد منعت تشيكو سابقاً من التواجد على أرضية الملعب بعد أن اقتحم الميدان في أكثر من مناسبة لحماية ميسي، ما أثار حينها جدلاً واسعاً حول حدود مهامه الأمنية.