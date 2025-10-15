Babnet   Latest update 12:46 Tunis

تفعيل اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك في المطاعم والمقاهي بداية من نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ef7b69be21e1.73389061_hoknqijpfemgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 11:44
      
أعلنت وزارة المالية عن تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وفق رزنامة زمنية تمتد من 1 نوفمبر 2025 إلى 1 جويلية 2028، تشمل مختلف أصناف المؤسسات الناشطة في مجالات المطاعم، قاعات الشاي والمقاهي.

ويهدف هذا القرار، الصادر في العدد 125 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إلى تعزيز الشفافية الجبائية وضبط المعاملات التجارية التي تتم على عين المكان، وفق ما نصّ عليه الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.



المراحل الزمنية لتطبيق القرار

ابتداءً من 1 نوفمبر 2025:

المؤسسات المعنوية التي تمارس أنشطة المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث.

ابتداءً من 1 جويلية 2026:

بقية الذوات المعنوية التي تقدم خدمات استهلاك على عين المكان.

ابتداءً من 1 جويلية 2027:

الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية شهريًا.

ابتداءً من 1 جويلية 2028:

بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة مشابهة دون الخضوع للنظام الحقيقي الشهري.

الإطار القانوني والتنظيمي

استند القرار إلى:

* الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز.
* القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
* مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000.

ويُعرّف القرار المؤسسات المعنية بأنها كل منشأة تقدم مأكولات أو مشروبات معدة في محل النشاط وتتيح استهلاكها على عين المكان، سواء كان ذلك بصفة رئيسية أو ثانوية ضمن أنشطتها.


