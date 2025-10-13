وصية مؤثرة للشهيد الصحفي صالح الجعفراوي: “لا تبكوا عليّ… أكملوا طريق الحرية”

“خليكم دائمًا معنا ومع القضية.”

نشرت إذاعةتسجيلًا قديمًا للصحفي الفلسطيني، الذي اغتيل على يد عملاء الاحتلال الصهيوني، تحدث فيه عن تضامن الجماهير التونسية، وخاصة، مع سكان غزة، وقال في كلمته المقتضبة:وبعد إعلان استشهاده، نشر شقيقهعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن ثباته وإيمانه بطريق المقاومة حتى اللحظة الأخيرة من حياته، داعيًا إلى مواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة.