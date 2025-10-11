Babnet   Latest update 22:36 Tunis

أولويات الوزارة في الفترة المقبلة محور الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea98453f6cd0.89678817_qlegfinopmkjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025
      
أشرف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر صباح اليوم بمقرّ الوزارة على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية، لمتابعة مدى تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع الاجتماعية على المستوى الجهوي، وتحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة.

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد الوزير على أن البرامج التي تعمل الوزارة على صياغتها وتنفيذها تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، بما يضمن حقّ كلّ مواطن في العيش الكريم، من خلال الإحاطة والمتابعة والمرافقة لتحقيق التوازن بين الفئات والجهات وتعزيز الاندماج الشامل.



وأوضح الأحمر أن تحقيق النتائج الإيجابية يظل رهينًا بـ تكامل الخدمات الاجتماعية بين مختلف المتدخلين، عبر تنسيق محكم وحسن توظيف الإمكانيات المتاحة، مؤكّدًا على أهمية العمل الميداني والالتزام بالمقاييس المحددة في تنفيذ البرامج.

وأثنى الوزير على المجهودات المبذولة من قبل المديرين الجهويين في تنفيذ برامج الوزارة على أرض الواقع، معتبرًا أن المدير الجهوي هو الممثل الرئيسي للوزارة ومؤسساتها بالجهة، وداعيًا جميع الإطارات والأعوان إلى مضاعفة الجهود وتحمل المسؤوليات لإنجاح مختلف البرامج الاجتماعية.

كما استمع الأحمر إلى مشاغل ومقترحات المديرين الجهويين المتعلقة بالصعوبات الميدانية، لا سيما نقص الموارد البشرية ووسائل النقل والتجهيزات والتكوين، مؤكّدًا حرص الوزارة على تعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والجهوي من خلال وضع آليات عمل موحّدة تسهّل تنفيذ السياسات الاجتماعية بكفاءة وفاعلية.


السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
