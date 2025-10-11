تأجيل محاكمة رجل الأعمال رضا شرف الدين لجلسة 24 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769258faa4519.78336873_lehjnpokqifgm.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحلّ رضا شرف الدين إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري، وذلك في ما يُعرف بـ ملف تكوين مكاسب بالخارج وفتح حسابات خارجية دون ترخيص من البنك المركزي.



ويُذكر أن شرف الدين يواجه أيضًا قضية فساد مالي وتبييض أموال منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، كما أنه محكوم بـ16 سنة سجنًا في قضية منفصلة تتعلق بـ التآمر على أمن الدولة.