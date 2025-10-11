Babnet   Latest update 22:36 Tunis

تأجيل محاكمة رجل الأعمال رضا شرف الدين لجلسة 24 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769258faa4519.78336873_lehjnpokqifgm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 16:16 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحلّ رضا شرف الدين إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري، وذلك في ما يُعرف بـ ملف تكوين مكاسب بالخارج وفتح حسابات خارجية دون ترخيص من البنك المركزي.

ويُذكر أن شرف الدين يواجه أيضًا قضية فساد مالي وتبييض أموال منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، كما أنه محكوم بـ16 سنة سجنًا في قضية منفصلة تتعلق بـ التآمر على أمن الدولة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316456


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
28°-21
30°-20
29°-21
27°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    