الاحتلال يعلن السيطرة على أكثر من 40 سفينة من "أسطول الصمود"

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي تمكن حتى الآن من السيطرة على أكثر من 40 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي، مشيرة إلى أنّه تم نقل مئات المشاركين إلى ميناء أسدود، حيث يخضعون لإجراءات ترحيل طوعي أو قسري.



في المقابل، أفاد أسطول الصمود المغاربي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنّ سفينة "ميكونو" باتت على بعد 8,4 أميال بحرية فقط من شواطئ غزة، بعد أن دخلت فعليًا المياه الإقليمية للقطاع.





