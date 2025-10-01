المحامي شكيب الدرويش يتحصّل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd4ad8be1141.85900347_jnelgqphimokf.jpg width=100 align=left border=0>

تحصّل الأستاذ شكيب الدرويش، المحامي بفرع بنزرت، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وذلك بملاحظة مشرف جدّا.



وبهذه المناسبة، تقدّم مجلس الفرع الجهوي للمحامين ببنزرت بأحرّ التهاني إلى الأستاذ شكيب الدرويش، مؤكّداً أنّ هذا النجاح يُعدّ مصدر فخر واعتزاز للمحاماة التونسية عامة، ولمحامي جهة بنزرت على وجه الخصوص.