معهد الاحصاء: تباين في نسب البطالة بين الأقاليم

Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 12:48 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدر المعهد الوطني للإحصاء النتائج الإجمالية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي أبرزت تفاوتًا ملحوظًا في نسب البطالة بين الأقاليم، إضافة إلى الفوارق بين الجنسين.

البطالة حسب الأقاليم


* الإقليم الخامس (تطاوين، قبلي، قابس، مدنين) سجّل أعلى نسب بطالة: 19.5 ٪ لدى الذكور و 36.9 ٪ لدى الإناث.

* يليه الإقليم الرابع (صفاقس، سيدي بوزيد، قفصة، توزر) بنسبة 14.8 ٪ للذكور و 31.8 ٪ للإناث.
* في المقابل، سجّل الإقليم الأول (باجة، جندوبة، الكاف، بنزرت) أدنى نسب بطالة: 10.7 ٪ لدى الذكور و 17.2 ٪ لدى الإناث.

هذه الأرقام تعكس تفاوتًا تنمويًا وجهويًا واضحًا بين مختلف الأقاليم، وتؤكد الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر توازنًا لمعالجة الفجوات في سوق العمل.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315691


