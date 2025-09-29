معهد الاحصاء: تباين في نسب البطالة بين الأقاليم
أصدر المعهد الوطني للإحصاء النتائج الإجمالية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي أبرزت تفاوتًا ملحوظًا في نسب البطالة بين الأقاليم، إضافة إلى الفوارق بين الجنسين.
البطالة حسب الأقاليم
* الإقليم الخامس (تطاوين، قبلي، قابس، مدنين) سجّل أعلى نسب بطالة: 19.5 ٪ لدى الذكور و 36.9 ٪ لدى الإناث.
* يليه الإقليم الرابع (صفاقس، سيدي بوزيد، قفصة، توزر) بنسبة 14.8 ٪ للذكور و 31.8 ٪ للإناث.
* في المقابل، سجّل الإقليم الأول (باجة، جندوبة، الكاف، بنزرت) أدنى نسب بطالة: 10.7 ٪ لدى الذكور و 17.2 ٪ لدى الإناث.
هذه الأرقام تعكس تفاوتًا تنمويًا وجهويًا واضحًا بين مختلف الأقاليم، وتؤكد الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر توازنًا لمعالجة الفجوات في سوق العمل.
