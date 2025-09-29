معهد الاحصاء: تباين في نسب البطالة بين الأقاليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68da72c79da537.63994488_oepkgmfnhqijl.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر المعهد الوطني للإحصاء النتائج الإجمالية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي أبرزت تفاوتًا ملحوظًا في نسب البطالة بين الأقاليم، إضافة إلى الفوارق بين الجنسين.



البطالة حسب الأقاليم

