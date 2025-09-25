المشاركة التونسية في الصالون الدولي للسياحة "Top Résa" ... خيار استراتيجي يعكس رؤية متكاملة لتعزيز مكانة تونس كوجهة سياحية متجددة ومنافسة



تونس تواصل تعزيز حضورها الدولي

في إطار دعم استراتيجية الترويج والتسويق للوجهة السياحية التونسية، شاركت تونس في الدورة 47 للصالون الدولي للسياحة "توب ريزا" بالعاصمة الفرنسية باريس، من 22 إلى 25 سبتمبر 2025.



حضور رسمي واستراتيجي



السوق الفرنسية: شريك استراتيجي



أهمية تعزيز الربط الجوي



وتأتي هذه المشاركة ضمن جهودلترسيخ مكانة تونس كوجهة رائدة، ولتوسيع الأسواق السياحية عن طريقافتتح وزير السياحةالجناح التونسي، بحضوروعدد كبير من المهنيين في القطاع، من أصحاب وكالات الأسفار والنزل.وقد أجرى الوزير لقاءات مع كبار متعهدي وكالات الأسفار الفرنسية ووسائل الإعلام، ذكر خلالها بأبرز محاورالتي تهدف إلى بناء، من خلال تطوير أنماط السياحة البديلة مثل:* السياحة الصحراوية* السياحة البيئية* السياحة الاستشفائيةكما شدد الوزير على أهمية، بفضلأكدعلى أهمية الأسواق الأوروبية، لا سيماالتي تُعد من أبرز الأسواق السياحية لتونس.* تجاوز عدد السياح الفرنسيين* سجّل القطاعيعكس ثقة متزايدة في الوجهة التونسيةوأشار الوزير أيضًا إلى أهمية بقية الأسواق الأخرى ودورها الحيوي في دعم، مؤكداً أنيُعدّ ركيزة أساسية في تعزيز مكانة تونس كوجهةأكدعلى أنهو أولوية استراتيجية لتنمية السياحة في تونس، لدوره المحوري فيإلى مختلف المناطق التونسية.إنلم تعد مجرد خيار تقليدي، بل تأكيد على أنتتجه نحو، برؤية ترتكز على