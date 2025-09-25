Babnet   Latest update 12:44 Tunis

المشاركة التونسية في الصالون الدولي للسياحة "Top Résa" ... خيار استراتيجي يعكس رؤية متكاملة لتعزيز مكانة تونس كوجهة سياحية متجددة ومنافسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5190961d161.55059737_ikpoljmfqengh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 11:22 قراءة: 1 د, 32 ث
      

تونس تواصل تعزيز حضورها الدولي

في إطار دعم استراتيجية الترويج والتسويق للوجهة السياحية التونسية، شاركت تونس في الدورة 47 للصالون الدولي للسياحة "توب ريزا" بالعاصمة الفرنسية باريس، من 22 إلى 25 سبتمبر 2025.



وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة السياحة لترسيخ مكانة تونس كوجهة رائدة، ولتوسيع الأسواق السياحية عن طريق استهداف أسواق جديدة.

حضور رسمي واستراتيجي

افتتح وزير السياحة سفيان تقية الجناح التونسي، بحضور سفير تونس بفرنسا وعدد كبير من المهنيين في القطاع، من أصحاب وكالات الأسفار والنزل.

وقد أجرى الوزير لقاءات مع كبار متعهدي وكالات الأسفار الفرنسية ووسائل الإعلام، ذكر خلالها بأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى بناء سياحة مستدامة، من خلال تطوير أنماط السياحة البديلة مثل:

* السياحة الصحراوية
* السياحة البيئية
* السياحة الاستشفائية

كما شدد الوزير على أهمية ضمان استمرارية التدفق السياحي على مدار السنة، بفضل تنوع المنتوجات وجودة الخدمات المقدمة.

السوق الفرنسية: شريك استراتيجي

أكد سفيان تقية على أهمية الأسواق الأوروبية، لا سيما السوق الفرنسية التي تُعد من أبرز الأسواق السياحية لتونس.

* تجاوز عدد السياح الفرنسيين المليون سائح خلال سنة 2024
* سجّل القطاع نموًا ملحوظًا يعكس ثقة متزايدة في الوجهة التونسية

وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية بقية الأسواق الأخرى ودورها الحيوي في دعم استراتيجية التنويع السياحي، مؤكداً أن الانفتاح على أسواق جديدة يُعدّ ركيزة أساسية في تعزيز مكانة تونس كوجهة متعددة الأبعاد.



أهمية تعزيز الربط الجوي

أكد سفيان تقية على أن تعزيز الربط الجوي هو أولوية استراتيجية لتنمية السياحة في تونس، لدوره المحوري في تسهيل وصول السياح إلى مختلف المناطق التونسية.


إن مشاركة تونس في الصالونات الدولية لم تعد مجرد خيار تقليدي، بل تأكيد على أن السياحة التونسية تتجه نحو الابتكار والتجديد، برؤية ترتكز على الأصالة، التنوع، والاستدامة.

ريم الخماسي


Babnet

