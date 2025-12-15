اختيار الرواية التونسية "أيام الفاطمي المقتول" لنزار شقرون ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

تم اختيار الرواية التونسية "أيام الفاطمي المقتول" للكاتب نزار شقرون ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) 2026، وذلك وفق ما أعلنه منظمو الجائزة اليوم الاثنين.







وصدر هذا العمل الروائي سنة 2025 عن دار صفصافة للنشر بالشراكة مع دار مسكيلياني، ويقدّم كتابة سردية تستلهم من التاريخ وتعيد تشكيله في قالب تخييلي، حيث تدور أحداث الرواية حول جريمة قتل وقعت في العصر الفاطمي، يعيد الكاتب قراءتها من خلال مقاربة روائية تطرح أسئلة عميقة حول العدالة، والسلطة، وشرعية الحكم.وتجمع الرواية بين التحقيق التاريخي والبعد الإنساني، مستحضرة لحظة مفصلية من الماضي لا بوصفها سردا للأحداث فحسب، بل باعتبارها مدخلا للتفكير في قضايا معاصرة مثل العنف، وممارسة السلطة، ومعنى الحكم والمسؤولية، بما يضفي على النص بعدا تأمليا يتجاوز الإطار الزمني الذي تدور فيه الأحداث.وقد تولت لجنة تحكيم دولية اختيار الأعمال المتأهلة للقائمة الطويلة، برئاسة الناقد والأكاديمي التونسي محمد القاضي، وعضوية كل من الروائية والمترجمة الفلسطينية مايا أبو الحيات، والناقدة البحرينية ضياء الكعبي، والباحثة الكورية الجنوبية ليلى هيون وون بايك، والكاتب العراقي شاكر النوري.وتضم القائمة الطويلة لدورة 2026، إلى جانب الرواية التونسية، خمسة عشر عملا روائيا لكتاب من عشرة بلدان عربية، هي:أصل الأنواع – أحمد عبد اللطيف (مصر)عمّة آل مشرق – أميمة الخميس (السعودية)منام القيلولة – أمين الزاوي (الجزائر)ماء العروس – خليل صويلح (سوريا)فوق رأسي سحابة – دعاء إبراهيم (مصر)أغالب مجرى النهر – سعيد خطيبي (الجزائر)البيرق، هبوب الريح – شريفة التوبي (عُمان)الرائي – ضياء جبيلي (العراق)عزلة الكنجرو – عبد السلام إبراهيم (مصر)في متاهات الأستاذ ف. ن. – عبد المجيد سباطة (المغرب)الحياة ليست رواية – عبده وازن (لبنان)حبل الجدة طوما – عبد الوهاب عيساوي (الجزائر)الاختباء في عجلة هامستر – عصام الزيّات (مصر)خمس منازل لله وغرفة لجدّتي – مروان الغفوري (اليمن)غيبة مَي – نجوى بركات (لبنان)وقد اختيرت هذه الأعمال من بين 137 رواية، وتتنوع عوالمها السردية بين استحضار الحضارات القديمة، ومعالجة قضايا الهوية، والمنفى، والعنف الاجتماعي، والذاكرة الجماعية.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة المتكونة من ست روايات في شهر فيفري 2026 بالبحرين، على أن يُعلن عن العمل الفائز بالجائزة يوم 9 أفريل 2026 في أبوظبي. وتبلغ القيمة المالية للجائزة 50 ألف دولار أمريكي.