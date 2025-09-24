Babnet   Latest update 10:25 Tunis

وزير السياحة يواكب المشاركة التونسية في معرض السياحة " توب ريزا " بباريس

واكب وزير السياحة سفيان تقية المشاركة التونسية، ضمن فعاليات معرض السياحة "توب ريزا" الذي افتُتح أبوابه ، الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة عدد من وزراء السياحة والمسؤولين على أهمّ وكالات الأسفار الفرنسية والعالمية.

وزار تقية الجناح التونسي الذي سجل مشاركة عدد هام من العارضين، من ممثلي وكالات الأسفار التونسية والنزل والمهنيين من القطاع السياحي، مرفوقا بسفير تونس بفرنسا ضياء خالد ومدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة محمد مهدي الحلوي.



وأجرى تقية سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي وكالات الأسفار الفرنسية التي تنشط بالسوق السياحية التونسية فضلاً عن ممثلي الهياكل القطاعية المتخصّصة وعدد من وسائل الإعلام وفق بلاغ اصدرته وزارة السياحة.
وشكّلت اللقاءات فرصة لتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى تطوير أنماط السياحة البديلة والمستدامة وتنويع العرض السياحي الذي يشمل السياحة الصحراوية، البيئية والاستشفائية بما يضمن استدامة النشاط السياحي ويعزز مكانة تونس كوجهة سياحية رائدة.
وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية للسوق الفرنسية، التي شهدت نقلة نوعية في أعداد الزوار إلى تونس، حيث تجاوز عدد السياح الفرنسيين مليون سائح خلال سنة 2024، مسجّلة نموا بنسبة 8 بالمائة منذ بداية السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وأكّدت عديد وكالات الأسفار الفرنسية، خلال اللقاء، أهمية السوق التونسية للسياحة و عزمها مزيد دعم وتطوير التدفقات السياحية نحو تونس، في ظل تنوع المنتوج السياحي التونسي الذي يشهد اقبالاً متزايدا في السوق الفرنسية، لا سيما وأن تونس تعد من أبرز الوجهات المفضّلة للسياح الفرنسيين.


