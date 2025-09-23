4 سنوات سجنا نافذاً لبلحسن الطرابلسي وسنتان سجنا لصهره في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d26f4b9520b1.73804977_pglinqkfojmeh.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً يقضي بـ 4 سنوات سجناً مع النفاذ العاجل في حق بلحسن الطرابلسي، وبـ سنتين سجناً نافذاً وخطية مالية في حق صهره، وذلك في إطار قضية فساد تتعلق بالحصول على قروض بنكية دون ضمانات من بنك تساهم الدولة في رأس ماله.



وقد تم استنطاق رجل الأعمال، صهر الطرابلسي، خلال أطوار المحاكمة، حيث تمسك بالإنكار، فيما تمت إحالة بلحسن الطرابلسي بحالة فرار.





