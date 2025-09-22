Babnet   Latest update 10:03 Tunis

مصطفى عبد الكبير: إنقاذ مهاجرين تونسيين فُقدوا في عرض البحر والعثور عليهم بليبيا وهم في حالة صحية جيدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d105266bc906.31464536_mlpjhnikgqfeo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 09:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين، بأن القارب الذي كان يقل عددا من المهاجرين التونسيين وفُقد منذ نحو أسبوع في عرض البحر، تم العثور عليه في ليبيا، حيث جرى إنقاذ الركاب وهم في حالة صحية جيدة.

وأوضح عبد الكبير، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الورد" بإذاعة الجوهرة أف أم، أن القارب كان قد انطلق من ولاية صفاقس وعلى متنه 17 شخصا بينهم نساء وأطفال من ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد.



وأضاف أنه تم التنسيق مع السلطات التونسية والليبية من أجل إنهاء حالة الضبابية التي رافقت مصير القارب، مؤكدا أنه جرى إعلام عائلات المهاجرين بالمستجدات.

وأشار عبد الكبير إلى أن إجراءات العودة سيتم تجهيزها لتتم عبر معبر رأس جدير، مجددا دعوته إلى ضرورة وضع حد للهجرة غير النظامية التي وصفها بأنها "مؤلمة وتفتك بالأرواح البشرية".



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315242


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet33°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-23
28°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    