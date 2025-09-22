مصطفى عبد الكبير: إنقاذ مهاجرين تونسيين فُقدوا في عرض البحر والعثور عليهم بليبيا وهم في حالة صحية جيدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d105266bc906.31464536_mlpjhnikgqfeo.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين، بأن القارب الذي كان يقل عددا من المهاجرين التونسيين وفُقد منذ نحو أسبوع في عرض البحر، تم العثور عليه في ليبيا، حيث جرى إنقاذ الركاب وهم في حالة صحية جيدة.



وأوضح عبد الكبير، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الورد" بإذاعة الجوهرة أف أم، أن القارب كان قد انطلق من ولاية صفاقس وعلى متنه 17 شخصا بينهم نساء وأطفال من ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد.

