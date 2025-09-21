سفيرة فرنسا بتونس: أكثر من 100 ألف تأشيرة للتونسيين في 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d04aded8aa22.47958169_kqojlmnpgihef.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت سفيرة فرنسا بتونس آن جيجان، اليوم الأحد، أن السفارة الفرنسية منحت خلال سنة 2024 أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول للتونسيين، رغم ما وصفته بالصعوبات المرتبطة بالإجراءات وآليات العمل.



وقالت السفيرة، في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، إن عدد التأشيرات الممنوحة بلغ حوالي 105 آلاف تأشيرة بنسبة قبول في حدود 60%، مشيرة إلى أن بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تفيد بأن العدد الإجمالي بلغ 108 آلاف و128 تأشيرة، أي بزيادة تقدَّر بـ 10.5% مقارنة بعام 2023.

