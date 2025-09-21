سفيرة فرنسا بتونس: أكثر من 100 ألف تأشيرة للتونسيين في 2024
أكدت سفيرة فرنسا بتونس آن جيجان، اليوم الأحد، أن السفارة الفرنسية منحت خلال سنة 2024 أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول للتونسيين، رغم ما وصفته بالصعوبات المرتبطة بالإجراءات وآليات العمل.
وقالت السفيرة، في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، إن عدد التأشيرات الممنوحة بلغ حوالي 105 آلاف تأشيرة بنسبة قبول في حدود 60%، مشيرة إلى أن بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تفيد بأن العدد الإجمالي بلغ 108 آلاف و128 تأشيرة، أي بزيادة تقدَّر بـ 10.5% مقارنة بعام 2023.
وأضافت أن السفارة "تدرك حجم التحديات وتعمل على تذليلها"، معتبرة أن المجهودات المبذولة "أفرزت نتائج ملموسة".
العلاقات الثنائيةوحول العلاقات بين تونس وفرنسا، شددت جيجان على أنها "متينة وإيجابية"، مبينة أن الشراكة بين البلدين تشمل مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتبادلات الثقافية، إلى جانب الروابط الاقتصادية حيث تُعد فرنسا أول مستثمر خارجي في تونس. كما تضم فرنسا أكبر جالية تونسية في الخارج، يفوق عددها المليون مهاجر.
تأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوعين من احتجاج رسمي تونسي على خلفية مقتل أحد رعاياها برصاص الشرطة في مدينة مرسيليا، حيث اعتبرت الخارجية التونسية أن إطلاق النار "لم يكن مبررًا"، في حين أثار البيان التونسي انتقادات واسعة في الإعلام الفرنسي.
