Babnet   Latest update 20:10 Tunis

سفيرة فرنسا بتونس: أكثر من 100 ألف تأشيرة للتونسيين في 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d04aded8aa22.47958169_kqojlmnpgihef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 19:57 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكدت سفيرة فرنسا بتونس آن جيجان، اليوم الأحد، أن السفارة الفرنسية منحت خلال سنة 2024 أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول للتونسيين، رغم ما وصفته بالصعوبات المرتبطة بالإجراءات وآليات العمل.

وقالت السفيرة، في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، إن عدد التأشيرات الممنوحة بلغ حوالي 105 آلاف تأشيرة بنسبة قبول في حدود 60%، مشيرة إلى أن بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تفيد بأن العدد الإجمالي بلغ 108 آلاف و128 تأشيرة، أي بزيادة تقدَّر بـ 10.5% مقارنة بعام 2023.



وأضافت أن السفارة "تدرك حجم التحديات وتعمل على تذليلها"، معتبرة أن المجهودات المبذولة "أفرزت نتائج ملموسة".

العلاقات الثنائية

وحول العلاقات بين تونس وفرنسا، شددت جيجان على أنها "متينة وإيجابية"، مبينة أن الشراكة بين البلدين تشمل مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتبادلات الثقافية، إلى جانب الروابط الاقتصادية حيث تُعد فرنسا أول مستثمر خارجي في تونس. كما تضم فرنسا أكبر جالية تونسية في الخارج، يفوق عددها المليون مهاجر.


تأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوعين من احتجاج رسمي تونسي على خلفية مقتل أحد رعاياها برصاص الشرطة في مدينة مرسيليا، حيث اعتبرت الخارجية التونسية أن إطلاق النار "لم يكن مبررًا"، في حين أثار البيان التونسي انتقادات واسعة في الإعلام الفرنسي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315225


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:40
12:19
06:06
04:40
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
33°-21
32°-22
27°-22
27°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    