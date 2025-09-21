المنستير: تواصل أشغال مشاريع حماية مدن ولاية المنستير من الفيضانات
تتقدم مشاريع حماية عدد من مدن ولاية المنستير من الفيضانات بنسب متفاوتة من مدينة الى أخرى، استعدادا لموسم الأمطار، حيث أوشكت مشاريع بعض المدن على الانتهاء، في حين ما تزال أخرى في طور الانجاز.
وتشمل مشاريع الحماية من الفياضانات كل من مدن المنستير وخنيس وزاوية قنطش ولمطة وبنّان وقصيبة المديوني وجمّال، بكلفة إجمالية تفوق 50 مليون دينار.
وتقدمت أشغال مشاريع حماية مدن المنستير وخنيس وزاوية قنطش من الفيضانات، بنسبة تفوق 90 بالمائة، وبلغت كلفتها 18 مليون دينار، وهي تنجز تحت إشراف الإدارة العامة للمياه العمرانية بوزارة التجهيز.
تشمل مشاريع حماية المدن جهر عدد من الأودية ونقاط تجمع مياه الامطار، على غرار وادي الحردوب بجمّال التي تُنجزها الإدارة العامة للمياه العمرانية، وواد عياد بالمكنين على مستوى بئر جاهود التي تنفذها بلدية المكان، وأشغال جهر وادي القصبات على مستوى طريق معتمر – الثريات، التي ينجزها الديوان الوطني للتطهير.
وتواصل عدد من بلديات الولاية جهر بعض النقاط الزرقاء وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار.
