المنستير: تواصل أشغال مشاريع حماية مدن ولاية المنستير من الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61dd21b36af914.12738886_jlfqgpokimhne.jpg width=100 align=left border=0>

تتقدم مشاريع حماية عدد من مدن ولاية المنستير من الفيضانات بنسب متفاوتة من مدينة الى أخرى، استعدادا لموسم الأمطار، حيث أوشكت مشاريع بعض المدن على الانتهاء، في حين ما تزال أخرى في طور الانجاز.



وتشمل مشاريع الحماية من الفياضانات كل من مدن المنستير وخنيس وزاوية قنطش ولمطة وبنّان وقصيبة المديوني وجمّال، بكلفة إجمالية تفوق 50 مليون دينار.

