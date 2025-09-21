عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة

عاد الإذاعي والباحث في التراث عبد الستّار عمامو إلى أمواج الإذاعة الوطنية بمشروعٍ توثيقي طموح يستعيد سِيَرَ تونسيين صنعوا الأثر داخل البلاد وخارجها. وكشف عمامو تفاصيل العودة، في حوار مع برنامج O’Star على ديوان أف أم (تقديم أميمة العيّاري)، مؤكّدًا أنّ رهان المرحلة هو إنقاذ الذاكرة عبر سردٍ إنساني حيّ، لا يكتفي بالوقائع الباردة.



لماذا ابتعد… ولماذا عاد؟



“العشوية” كل إثنين وخميس: فقرة «أولادي»



«مْمو عيني»: البورتريه من الداخل



جرس إنذار: أرشيف يضيع وذاكرة مُهدّدة



وجوه سيُعيدها إلى الضوء



مبدأ العمل: تكريم الأحياء قبل الرثاء



* أعلن عمامو أنّه أنهى آخر حلقاته يومبعدمن العمل اليومي، في “وقفة تأمّل” أرادها استراحة محارب: «تعبت… ولازمني نعاود نشوف مع روحي».* خلال الغياب، جمع ونقّحتمهيدًا لكتاب، لكنه يعترف: «فقدتُ»؛ فكان القرار بالعودة «من الباب الذي خرجتُ منه:».* تلقّى عروضًا من إذاعاتٍ خاصة (منها تعاونٌ مقترح مع سامي بن نور)، غير أنّه اختار الوطنية: «مشاريعي كما تخيّلتها… وبالطريقة اللي نحبّها».* يعود عبر فقرةداخل برنامجعلى الإذاعة الوطنية* الفقرة تُعرّف بتونسيين تركوا بصمة: أساتذة، فنّانون، أطبّاء، مخترعون… معلا يعرفها الجمهور.* الانطلاقة كانت مع المسرحي الرائد(من روّاد تكوين الممثلين في الخليج)، وتتسع لتشمل أسماء مثلوغيره.* برنامجٌ مسجّل جديد بعنوان(يُعلن موعد بثّه قريبًا).* الحلقة الافتتاحية عن الموسيقار(أبو الموسيقى التونسية الحديثة)، عبر(حفيدته ضيفة الحلقة): كيف كان في البيت؟ في التربية؟ في عاداته الصغيرة؟* الفكرة:، لا الاكتفاء بالسيرة الفنيّة.* انتقد عمامو هشاشة، كاشفًا أنّه لم يعثر على حلقاتٍ من(عالية بابو) التي شارك فيها طفلًا: «30 سنة خدمة… وما لقينا حتى حلقة».* دعا إلى ثقافة حفظ جادّة لعملوغيرهم، مؤكّدًا أنّ التوجّه إلى المنصّات الرقميةلكن بعد «ترتيب المادة علميًا».: “وحش الشاشة” ومناضل حمل السلاح زمن الصراع اليوسفي—سيرةوستُروى كما يجب.: ممثّلة كبيرة، تُقدَّم عبر شهاداتٍ عائلية صارمة تكشف جانبًا مجهولًا منوصرامتها في البيت والمسرح.* شدّد عمامو على: «يلزم يتهنّاو بالتكريم قدّام عينِيهم، مش بعد ما يمشيو».