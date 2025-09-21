قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

افاد المندوب الجهوي للسياحة بالنيابة البشير القديري في تصريح لصحفي "وات " بأن الاستعدادات قد انطلقت للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد، الذي يمتد من شهر أكتوبر الى شهر أفريل القادم، والذي تشهد فيه الجهة وخاصة مطماطة والحامة اقبالا كبيرا من السياح من داخل البلاد وخارجها.

وبين القديري أنه قد تم تفعيل عمل اللجنة الجهوية لمراقبة الاخلالات بالمحيط السياحي، التي قامت بزيارة مختلف المؤسسات السياحية والمواقع التاريخية والأثرية، ودعت أصحاب المؤسسات السياحية والبلديات المعنية الى رفعها وخاصة في ما يتعلق بنظافة وجمالية المحيط.

كما تم تفعيل اللجنة الجهوية لتأمين المحيط السياحي والتي يتمثل دورها في حماية السياح داخل المؤسسات السياحية وخارجها وفي تمكينهم من قضاء عطلة سياحية متميزة.





وتم في اطار الاهتمام بالخدمات السياحية والتراتيب الصحية، القيام بزيارات تفقد للنزل والاقامات السياحية للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للسياح وعلى مدى احترام التراتيب الصحية داخل النزل والاقامات.