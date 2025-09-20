ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3f9dff28145.39851709_fgqplnkjehimo.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن مدة ستة أشهر في حق شاب ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تصويب سلاح ناري مزيف نحو دورية أمنية في منطقة سيدي بوسعيد، وذلك خلال فعاليات قافلة أسطول الصمود.



وكانت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت الشاب وهو يوجّه سلاحًا وهميًا نحو سيارة أمنية، قبل أن يظهر في تسجيل آخر وهو يحتجّ على أحد أعوان شرطة المرور بالجهة.





