Babnet   Latest update 09:38 Tunis

ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3f9dff28145.39851709_fgqplnkjehimo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 09:03 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن مدة ستة أشهر في حق شاب ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تصويب سلاح ناري مزيف نحو دورية أمنية في منطقة سيدي بوسعيد، وذلك خلال فعاليات قافلة أسطول الصمود.

وكانت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت الشاب وهو يوجّه سلاحًا وهميًا نحو سيارة أمنية، قبل أن يظهر في تسجيل آخر وهو يحتجّ على أحد أعوان شرطة المرور بالجهة.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315155


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:42
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet32°
28° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
33°-22
33°-21
32°-22
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    