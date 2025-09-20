رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني

يستهل الترجي الرياضي غدا الأحد مشواره في كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم بملاقاة مضيفه القوات المسلحة النيجري لحساب الدور الأول من المسابقة القارية، حيث يتطلّع فريق "الأحمر والأصفر" الى العودة بنتيجة ايجابية من اجل تعبيد الطريق نحو الدور القادم قبل موقعة الاياب برادس.



وسيكون أبناء المدرب ماهر الكنزاري، المنتشين بالفوز على نجم المتلوي بنتيجة 2-صفر لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مطالبين بتحقيق الانتصار لتاكيد حسن استعدادهم وجاهزيتهم.



وسينطلق الترجي الرياضي بحظوظ وافرة في تحصيل العلامة الكاملة متسلحا في ذلك بعنصر الخبرة التي اكتسبها من مشاركاته الدورية في المسابقة على مدى سنوات طويلة والمراهنة على اللقب الذي توّج به في 4 مناسبات وذلك سنوات 1994 و2011 و2018 و2019.ويعول فريق باب سويقة خلال هذه المواجهة على ثراء رصيده البشري، الذي تعزّز مؤخرا بالجزائري كسيلية بوعالية الذي قدّم مردودا طيبا في المباريات القليلة الماضية وصنع الفارق الى جانب أشرف الجابري والبرازيلي يان ساس. ولكن الحذر يبقى واجبا امام المنافس الذي سيبحث عن احداث المفاجأة لاسيما وانه سيكون مدعوما بعاملي الأرض والجمهور.ويقام لقاء الترجي الرياضي ومضيفه نادي القوات المسلحة بملعب سيني كونتشي بنيامي (يتسع الى 35 ألف متفرج) انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال بادارة الحكم المالي عصمان دياكتي.ومن جهته، يلاقي الاتحاد المنستيري الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية غدا الأحد بملعب حمادي العقربي برادس فريق ايست اند ليونز السيراليوني في مهمة تستوجب على فريق عاصمة الرباط العودة الى دياره بالعلامة الكاملة.ويعوّل أبناء المدرّب منتصر الوحيشي في تحقيق مرادهم على حماس المجموعة والجاهزية البدنية لكامل عناصر الفريق والمعنويات المرتفعة التي تجسمّت مؤخرا اثر الفوز على الترجي الجرجيسي لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع تألق وانتعاشة أكثر من لاعب على غرار معز الحاج علي.ورغم أنّ حظوظ "الأبيض والأزرق" تعدّ الأوفر في تحقيق الانتصار لاسيما وانه سيلعب على ارضه باعتبار ان ملعب الفريق السيراليوني غير مؤهل، الاّ أنّ ممثل كرة القدم التونسية مطالب بتاكيد صلابة خطه الدفاعي ونضجه التكتيكي من اجل سد المنافذ امام المنافس الذي سيعمل جاهدا على اختراقه بحثا عن بلوغ مرماه.ويقام لقاء الاتحاد المنستيري ومضيفه ايست اند ليونز السيراليوني بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بادارة الحكم جيرسون ادلفو من غينيا الاستوائية.