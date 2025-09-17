سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي

أعلنت المنظمة الإنسانية الإيطالية Emergency أن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها "لايف سابورت" (Life Support) غادرت ميناء سيراكوزا في إيطاليا للالتحاق بـ أسطول الصمود نحو غزة.

وستكون السفينة في موقع المراقب خلف الأسطول، حيث ستقدّم الدعم الطبي واللوجستي للسفن المشاركة وتبقى في المياه الدولية عند الحاجة.





"قررت منظمة Emergency الانضمام لهذه المبادرة المدنية بعد أن عاينت مباشرة الوضع المأساوي في غزة. فرقنا العاملة في مركزين صحيين بخان يونس تنقل صورة خطيرة للغاية عن الأوضاع. أمام صمت الحكومات وتقاعسها، فإن المشاركة الشعبية الواسعة في هذا التحرك المدني تعكس رغبة في السلام والعدالة، ونحن نتقاسمها ونساندها".

وتعدّآخر سفينة إيطالية تغادر نحو غزة ضمن الأسطول الدولي، الذي يضم سفنًا انطلقت من، و. وستقدّم الطاقم الطبي واللوجستي على متنها المساعدة للمشاركين، بما في ذلكوقالت، رئيسة بعثة السفينة:وتعمل سفينةفي وسط البحر الأبيض المتوسط منذ ديسمبر 2022، وقد أنقذت حتى الآنخلال. وستبحر إلى غزة وعلى متنهايضم أطباء وممرضين ومسعفين وخبراء لوجستيين ومترجمين ثقافيين وبحّارة.أما داخل غزة، فتواصلمنذ أوت 2024 نشاطها في، حيث تقدّم:للبالغين والأطفال،* خدمات* تثبيت الحالات الحرجة ونقلها إلى المستشفيات.ومنذ افتتاح العيادة في جانفي 2025 إلى نهاية جويلية، استقبلت ما معدله، مع ذروة بلغت، فيما تجاوز مجموع الزيارات، أكثر من نصفها لأطفال.كما تواصل المنظمة عملها في، بالشراكة مع جمعية، حيث يتلقى المرضى الرعاية الطبية الأساسية والأدوية والضمادات اللازمة لما بعد العمليات. ومنذ انطلاق النشاط في نوفمبر 2024 إلى نهاية جويلية 2025، تمّ تسجيل أكثر من