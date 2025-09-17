سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي
أعلنت المنظمة الإنسانية الإيطالية Emergency أن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها "لايف سابورت" (Life Support) غادرت ميناء سيراكوزا في إيطاليا للالتحاق بـ أسطول الصمود نحو غزة.
وستكون السفينة في موقع المراقب خلف الأسطول، حيث ستقدّم الدعم الطبي واللوجستي للسفن المشاركة وتبقى في المياه الدولية عند الحاجة.
وتعدّ "لايف سابورت" آخر سفينة إيطالية تغادر نحو غزة ضمن الأسطول الدولي، الذي يضم سفنًا انطلقت من إسبانيا وتونس، و اليونان. وستقدّم الطاقم الطبي واللوجستي على متنها المساعدة للمشاركين، بما في ذلك الإسعافات والعلاجات، إصلاح الأعطال التقنية، وتزويد السفن بالمياه والمؤونة.
وقالت أنابيل مونتيس مير، رئيسة بعثة السفينة:
"قررت منظمة Emergency الانضمام لهذه المبادرة المدنية بعد أن عاينت مباشرة الوضع المأساوي في غزة. فرقنا العاملة في مركزين صحيين بخان يونس تنقل صورة خطيرة للغاية عن الأوضاع. أمام صمت الحكومات وتقاعسها، فإن المشاركة الشعبية الواسعة في هذا التحرك المدني تعكس رغبة في السلام والعدالة، ونحن نتقاسمها ونساندها".
وتعمل سفينة لايف سابورت في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ ديسمبر 2022، وقد أنقذت حتى الآن 3,001 شخص خلال 36 مهمة. وستبحر إلى غزة وعلى متنها طاقم من 29 فردًا يضم أطباء وممرضين ومسعفين وخبراء لوجستيين ومترجمين ثقافيين وبحّارة.
أما داخل غزة، فتواصل Emergency منذ أوت 2024 نشاطها في عيادتها الصحية بالقرارة (خان يونس)، حيث تقدّم:
* الإسعافات الأولية،
* الرعاية الطبية والجراحية الأساسية للبالغين والأطفال،
* خدمات الصحة الإنجابية،
* متابعة ما بعد العمليات الجراحية،
* تثبيت الحالات الحرجة ونقلها إلى المستشفيات.
ومنذ افتتاح العيادة في جانفي 2025 إلى نهاية جويلية، استقبلت ما معدله 241 مريضًا يوميًا، مع ذروة بلغت 400 حالة، فيما تجاوز مجموع الزيارات 23 ألفًا، أكثر من نصفها لأطفال.
كما تواصل المنظمة عملها في العيادة الأساسية بمنطقة المواصي، بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر (CFTA)، حيث يتلقى المرضى الرعاية الطبية الأساسية والأدوية والضمادات اللازمة لما بعد العمليات. ومنذ انطلاق النشاط في نوفمبر 2024 إلى نهاية جويلية 2025، تمّ تسجيل أكثر من 19 ألف زيارة.
