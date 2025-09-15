Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire

Communiqué de Presse - Ooredoo Tunisie a réaffirmé son engagement fort envers les enfants de l’Association Kafel Elyatim à travers une initiative solidaire marquant la rentrée scolaire, reflétant sa volonté d’accompagner les jeunes générations vers un avenir meilleur.



Depuis deux ans, ce partenariat s’articule autour de moments clés – Ramadan, Aïd, activités estivales et rentrée scolaire – offrant un accompagnement durable aux enfants de l’association.



« Chez Ooredoo, nous croyons que chaque enfant mérite de rêver et de réussir. L’éducation est la clé d’un avenir meilleur et c’est un honneur pour nous d’accompagner les enfants de Kafel Elyatim dans leur parcours de réussite. »

« Notre partenariat avec Ooredoo est une véritable source d’espoir pour nos enfants. Au-delà du soutien matériel, c’est l’encouragement et la reconnaissance qui leur donnent confiance et les poussent à avancer. »

Cette année, Ooredoo a pris en charge la rentrée scolaire de, en leur offrant des cartables complets avec fournitures et manuels, leur permettant ainsi d’entamer l’année académique dans les meilleures conditions.Une cérémonie chaleureuse s’est tenue au siège d’Ooredoo, où les enfants ont rencontré le Directeur Général,, qui leur a adressé un message inspirant :La cérémonie a également permis de célébrer les élèves de l’association ayant obtenu leur baccalauréat. Ooredoo les a honorés afin de les encourager à poursuivre leur parcours universitaire avec ambition et confiance.De son côté,, responsable de terrain de l’Association Kafel Elyatim, a déclaré :À l’aube de cette nouvelle année scolaire, Ooredoo adresse ses meilleurs vœux de réussite et d’épanouissement à tous les enfants de Tunisie, et particulièrement à ceux de l’Association Kafel Elyatim.