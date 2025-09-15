زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المالطية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>

سجّل البحر الأبيض المتوسط صباح اليوم الاثنين على الساعة 10:55 بتوقيت تونس (09:55 بالتوقيت العالمي) هزّة أرضية بلغت قوّتها 5.1 درجات على سلّم ريشتر، وذلك على عمق 10 كيلومترات.



ووفق المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع مركز الزلزال على بُعد حوالي 233 كلم جنوب شرق العاصمة المالطية فاليتا .





