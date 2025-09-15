Babnet   Latest update 11:42 Tunis

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المالطية

Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 11:42
      
سجّل البحر الأبيض المتوسط صباح اليوم الاثنين على الساعة 10:55 بتوقيت تونس (09:55 بالتوقيت العالمي) هزّة أرضية بلغت قوّتها 5.1 درجات على سلّم ريشتر، وذلك على عمق 10 كيلومترات.

ووفق المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع مركز الزلزال على بُعد حوالي 233 كلم جنوب شرق العاصمة المالطية فاليتا .



الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
