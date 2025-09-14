الإعلامي حاتم بن عمارة يطمئن جمهوره بعد نجاته من أزمة صحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hatembenamara.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الإعلامي حاتم بن عمارة عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عن نجاته من أزمة قلبية مفاجئة، مؤكدا أنه تجاوز مرحلة الخطر ويخضع حاليا للرعاية الطبية في إحدى المصحات.



وكتب بن عمارة: "أصدقائي الأعزاء، أشكركم جزيل الشكر على وقفتكم معي خلال هذه الأزمة القلبية. كلماتكم ودعواتكم أعطتني قوة لمواجهة هذا التحدي. الحمد لله أشعر بتحسن كبير بفضل حبكم. دمتم ودامت عشرتنا."

