Babnet   Latest update 22:02 Tunis

الإعلامي حاتم بن عمارة يطمئن جمهوره بعد نجاته من أزمة صحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hatembenamara.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 21:27 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلن الإعلامي حاتم بن عمارة عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عن نجاته من أزمة قلبية مفاجئة، مؤكدا أنه تجاوز مرحلة الخطر ويخضع حاليا للرعاية الطبية في إحدى المصحات.

وكتب بن عمارة: "أصدقائي الأعزاء، أشكركم جزيل الشكر على وقفتكم معي خلال هذه الأزمة القلبية. كلماتكم ودعواتكم أعطتني قوة لمواجهة هذا التحدي. الحمد لله أشعر بتحسن كبير بفضل حبكم. دمتم ودامت عشرتنا."



وقد تفاعل عدد كبير من متابعيه وزملائه في الساحة الإعلامية مع تدوينته، موجهين له رسائل تضامن ودعوات بالشفاء العاجل، متمنين له العودة السريعة إلى نشاطه الإعلامي.

*وتتمنى أسرة باب نات* الشفاء العاجل وتمام العافية للإعلامي حاتم بن عمارة، سائلين الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود إلينا سالمًا معافى في أقرب وقت.
الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله لاباس.**



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314859


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet35°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
33°-24
33°-25
32°-24
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    