الإعلامي حاتم بن عمارة يطمئن جمهوره بعد نجاته من أزمة صحية
أعلن الإعلامي حاتم بن عمارة عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عن نجاته من أزمة قلبية مفاجئة، مؤكدا أنه تجاوز مرحلة الخطر ويخضع حاليا للرعاية الطبية في إحدى المصحات.
وكتب بن عمارة: "أصدقائي الأعزاء، أشكركم جزيل الشكر على وقفتكم معي خلال هذه الأزمة القلبية. كلماتكم ودعواتكم أعطتني قوة لمواجهة هذا التحدي. الحمد لله أشعر بتحسن كبير بفضل حبكم. دمتم ودامت عشرتنا."
وقد تفاعل عدد كبير من متابعيه وزملائه في الساحة الإعلامية مع تدوينته، موجهين له رسائل تضامن ودعوات بالشفاء العاجل، متمنين له العودة السريعة إلى نشاطه الإعلامي.
*وتتمنى أسرة باب نات* الشفاء العاجل وتمام العافية للإعلامي حاتم بن عمارة، سائلين الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود إلينا سالمًا معافى في أقرب وقت.
الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله لاباس.**
