Babnet   Latest update 20:32 Tunis

بلدية الشريفات بوشراي توضح بخصوص اتهامات باستغلال منشأة رياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b88bae0798b3.16351876_kqefnlgmhijpo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 19:38 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أصدرت بلدية الشريفات بوشراي التابعة لمعتمدية سليمان من ولاية نابل، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بيانا توضيحيا حول مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا رافقته اتهامات لنائب بالبرلمان باستغلال منشأة رياضية بالجهة لإقامة حفل خاص، بتواطؤ من الكاتبة العامة للبلدية التي وفرت الحواجز والأضواء الكاشفة، وفق ما ورد في الاتهامات.

وأكّدت البلدية أن ما يتم تداوله هو ادعاءات مغلوطة واتهامات باطلة، موضحة أن المنشأة موضوع الجدل ليست من الأملاك البلدية، بل هي بطحاء وسط الأحياء، جرى استغلالها منذ سنوات لإقامة مختلف المناسبات والأفراح بالمنطقة.



كما ندّدت البلدية بما وصفته بـ"المغالطات" التي من شأنها تضليل المواطنين والمسّ من مصداقية المؤسسة البلدية وتشويه سمعة أعضائها وإدارتها، مؤكدة في المقابل أنها تحتفظ بحقها القانوني في التتبع ضد كل من يروّج معطيات كاذبة أو يهدف إلى التشويش والإثارة.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314304


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:16
18:47
15:57
12:26
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
32°-24
35°-24
37°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    