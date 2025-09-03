بلدية الشريفات بوشراي توضح بخصوص اتهامات باستغلال منشأة رياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b88bae0798b3.16351876_kqefnlgmhijpo.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت بلدية الشريفات بوشراي التابعة لمعتمدية سليمان من ولاية نابل، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بيانا توضيحيا حول مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا رافقته اتهامات لنائب بالبرلمان باستغلال منشأة رياضية بالجهة لإقامة حفل خاص، بتواطؤ من الكاتبة العامة للبلدية التي وفرت الحواجز والأضواء الكاشفة، وفق ما ورد في الاتهامات.



وأكّدت البلدية أن ما يتم تداوله هو ادعاءات مغلوطة واتهامات باطلة، موضحة أن المنشأة موضوع الجدل ليست من الأملاك البلدية، بل هي بطحاء وسط الأحياء، جرى استغلالها منذ سنوات لإقامة مختلف المناسبات والأفراح بالمنطقة.

