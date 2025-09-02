Babnet   Latest update 09:59 Tunis

العربي سناقرية : فما رئيس جمعية هذا الموسم باع ملاعبي بزوز دجاجات عربي!!؟‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6af43787fb4.77700748_jmokefnqphgli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025
      
أثار الكرونيكور عربي سناقرية جدلا خلال تدخّله في برنامج ملعب النجوم على قناة تونسنا، مساء الاثنين 1 سبتمبر، حين كشف عن واقعة “صادمة” في كرة القدم التونسية.

وقال سناقرية إنّ رئيس إحدى الجمعيات الرياضية قام هذا الموسم بالتفويت في لاعب ينحدر من منطقة ريفية، مقابل زوز دجاجات عربي فقط، موضحًا أنّ الجمعية المالكة للعقد “لم تجد فيه أي قيمة مالية، والجمعية المستفيدة بدورها لا تملك إمكانيات مادية، فتم الاتفاق على هذه الصيغة الرمزية”.



وأضاف: “الجمعيات الرياضية مفقّرة، ورئيس الجمعية قال للمسؤول الذي أراد انتداب اللاعب: جيبلي دجّاجتين عربي ونصححلك العقد، وهذا ما حصل فعلا”.


