أسطول الصمود العالمي: عمال ميناء جنوة الإيطالي يهددون بـ"تعطيل أوروبا" في حال فقدان الاتصال بالأسطول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5a4b366b112.84591231_ijfqnmkeopghl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 14:47
      
أعلن يوم الأحد 31 أوت 2025، عمال ميناء جنوة في إيطاليا أنّ أيّ مساس بأسطول الصمود أو تعرّضه للخطر سيُواجَه بـ"ردّ حاسم يتمثل في تعطيل حركة أوروبا بأكملها".

وقال عمال الميناء بصوت واحد: "إذا فقدنا الاتصال بـقافلة الصمود سنعطل أوروبا"، وذلك تزامنًا مع خروج أسطول الصمود العالمي من برشلونة في انتظار أن تلتحق به سفن أخرى انطلاقًا من تونس يوم 4 سبتمبر المقبل في إطار تحرك غير مسبوق لكسر الحصار عن غزة.




تأجيل الانطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، اليوم الإثنين، عن تأجيل انطلاق سفنه المخصصة لكسر الحصار، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر المتوسط.

وقال الأسطول في بيان: "نظرًا لظروف الطقس غير الآمنة، أجرينا تجربة بحرية ثم عدنا إلى الميناء بانتظار مرور العاصفة. هذا التأجيل جاء لتجنب المخاطر المحتملة على القوارب الصغيرة".

وأشار البيان إلى أن الأسطول واجه رياحًا عاتية تجاوزت سرعتها 30 عقدة، مع حالة من عدم استقرار البحر، مؤكّدًا أنّ قرار التأجيل اتُخذ لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين وضمان نجاح المهمة الإنسانية.

وانطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي" يوم الأحد 31 أوت 2025 من ميناء برشلونة الإسباني باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

ويتكوّن الأسطول من:

* اتحاد أسطول الحرية
* حركة غزة العالمية
* قافلة الصمود
* منظمة صمود نوسانتارا الماليزية


