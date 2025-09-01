<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5a4b366b112.84591231_ijfqnmkeopghl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن يوم الأحد 31 أوت 2025، عمال ميناء جنوة في إيطاليا أنّ أيّ مساس بأسطول الصمود أو تعرّضه للخطر سيُواجَه بـ"ردّ حاسم يتمثل في تعطيل حركة أوروبا بأكملها".



وقال عمال الميناء بصوت واحد: "إذا فقدنا الاتصال بـقافلة الصمود سنعطل أوروبا"، وذلك تزامنًا مع خروج أسطول الصمود العالمي من برشلونة في انتظار أن تلتحق به سفن أخرى انطلاقًا من تونس يوم 4 سبتمبر المقبل في إطار تحرك غير مسبوق لكسر الحصار عن غزة.

