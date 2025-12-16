Babnet   Latest update 19:17 Tunis

مجموعة (LAPP) الألمانية تعلن عن قرار إحداثها مركزا للبحث والتطوير في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69419480d35094.55890788_qjeknmpliogfh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 18:16 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت المجموعة الألمانية «لاب» (LAPP)، المختصّة في صناعة الكوابل والأسلاك والإكسسوارات، عن قرارها إحداث مركز للبحث والتطوير في تونس، وفق ما أفادت به وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، اليوم الثلاثاء.

وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام لمجموعة «لاب»، ميكايل سديغ، ونائب رئيس المجموعة ومدير عمليات «الهارنسينغ» (تجميع وإدماج الكوابل وأنظمة الكوابل) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سيف الله راشد، بكل من المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية جلال الطبيب، والمدير الرئيسي المكلف بالنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية حاتم السوسي.



وأبرزت الوكالة، في بلاغها، أهمية هذه الخطوة التي تندرج ضمن تعزيز حضور الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية في تونس، مؤكدة استعدادها التام لمرافقة هذا المشروع الجديد ودعم مختلف مراحل إنجازه، في إطار شراكة مستدامة تقوم على التطوير المشترك ونقل الخبرات.

ويعكس قرار مجموعة «لاب» إحداث مركز للبحث والتطوير في تونس الثقة المتزايدة في الكفاءات الوطنية والبيئة الاستثمارية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320357


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-14
16°-13
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :