مجموعة (LAPP) الألمانية تعلن عن قرار إحداثها مركزا للبحث والتطوير في تونس

أعلنت المجموعة الألمانية «لاب» (LAPP)، المختصّة في صناعة الكوابل والأسلاك والإكسسوارات، عن قرارها إحداث مركز للبحث والتطوير في تونس، وفق ما أفادت به وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، اليوم الثلاثاء.



وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام لمجموعة «لاب»، ميكايل سديغ، ونائب رئيس المجموعة ومدير عمليات «الهارنسينغ» (تجميع وإدماج الكوابل وأنظمة الكوابل) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سيف الله راشد، بكل من المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية جلال الطبيب، والمدير الرئيسي المكلف بالنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية حاتم السوسي.









وأبرزت الوكالة، في بلاغها، أهمية هذه الخطوة التي تندرج ضمن تعزيز حضور الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية في تونس، مؤكدة استعدادها التام لمرافقة هذا المشروع الجديد ودعم مختلف مراحل إنجازه، في إطار شراكة مستدامة تقوم على التطوير المشترك ونقل الخبرات.



ويعكس قرار مجموعة «لاب» إحداث مركز للبحث والتطوير في تونس الثقة المتزايدة في الكفاءات الوطنية والبيئة الاستثمارية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

