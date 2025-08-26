Babnet   Latest update 13:31 Tunis

العثور على جثة شاب تحمل آثار طعن في القيروان

Publié le Mardi 26 Août 2025 - 12:35
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مساء أمس الاثنين، بفتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر تحمل آثار طعن.

وقررت النيابة إحالة الجثة على مصالح الطب الشرعي قصد تحديد أسباب الوفاة بدقة، فيما تعهدت الوحدات الأمنية المختصة بفتح الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة.



