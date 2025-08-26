العثور على جثة شاب تحمل آثار طعن في القيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crime2024.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مساء أمس الاثنين، بفتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر تحمل آثار طعن.



وقررت النيابة إحالة الجثة على مصالح الطب الشرعي قصد تحديد أسباب الوفاة بدقة، فيما تعهدت الوحدات الأمنية المختصة بفتح الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة.





