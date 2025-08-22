قليبية: شاب يفقد حياته لإنقاذ فتاة من الغرق وصديقه يروي التفاصيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a811b15c4359.00750401_kpqnojlfhiemg.jpg width=100 align=left border=0>

شهد شاطئ الفتحة بقليبية مأساة إنسانية مساء الأربعاء، حيث فقد الشاب علاء الدين فرج الله (26 عامًا) حياته أثناء محاولته رفقة صديقه علاء الدين السوري إنقاذ فتاة كادت أن تغرق، في مشهد هزّ الأهالي وخلف حالة من الحزن العميق.



وأكد الناجي علاء الدين السوري، في شهادة مؤثرة لإذاعة الجوهرة أف أم، أن الفتاة كانت في وضع خطر شديد حين تدخلا لمساعدتها:

