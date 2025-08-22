Babnet   Latest update 07:46 Tunis

قليبية: شاب يفقد حياته لإنقاذ فتاة من الغرق وصديقه يروي التفاصيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a811b15c4359.00750401_kpqnojlfhiemg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 07:39 قراءة: 0 د, 57 ث
      
شهد شاطئ الفتحة بقليبية مأساة إنسانية مساء الأربعاء، حيث فقد الشاب علاء الدين فرج الله (26 عامًا) حياته أثناء محاولته رفقة صديقه علاء الدين السوري إنقاذ فتاة كادت أن تغرق، في مشهد هزّ الأهالي وخلف حالة من الحزن العميق.

وأكد الناجي علاء الدين السوري، في شهادة مؤثرة لإذاعة الجوهرة أف أم، أن الفتاة كانت في وضع خطر شديد حين تدخلا لمساعدتها:

"هبطنا لإنقاذها وقعدنا ندزو فيها للخارج، تعبنا برشا وهي مسكينة ما عرفتش كيف تعاون، ووقت اللي تعبت أنا رجعت شوية للوراء أما علاء الدين فرج الله تعمد عليا في كتفي ونقصت قواي... حاولنا نصيح للعباد لكن ما هبط حتى واحد. في الأخير الطفلة خرجت سالمة أما خويا علاء الدين ما خرجش."


وأضاف:
"العباد كانت تتفرج، ما نزل حتى حد يعاون. الوحيدة اللي تدخلت كانت طفلة أجنبية نوجهلها تحية."

شهيد الإنسانية

وصف الأهالي الراحل علاء الدين فرج الله بـ"شهيد الإنسانية"، بعد أن ضحّى بحياته لإنقاذ فتاة كتب لها عمر جديد. وقد شيّع جثمانه في موكب جنائزي مهيب وسط حالة من التأثر البالغ بين أقاربه وأصدقائه.


رحم الله علاء الدين فرج الله، وألهم عائلته الصبر والسلوان.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313718


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:06
12:29
05:42
04:09
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
33°-22
33°-23
38°-25
40°-26
  • Avoirs en devises
    24540,9

  • (21/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35156 DT        1$ =2,91857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    