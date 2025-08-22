قليبية: شاب يفقد حياته لإنقاذ فتاة من الغرق وصديقه يروي التفاصيل
شهد شاطئ الفتحة بقليبية مأساة إنسانية مساء الأربعاء، حيث فقد الشاب علاء الدين فرج الله (26 عامًا) حياته أثناء محاولته رفقة صديقه علاء الدين السوري إنقاذ فتاة كادت أن تغرق، في مشهد هزّ الأهالي وخلف حالة من الحزن العميق.
وأكد الناجي علاء الدين السوري، في شهادة مؤثرة لإذاعة الجوهرة أف أم، أن الفتاة كانت في وضع خطر شديد حين تدخلا لمساعدتها:
"هبطنا لإنقاذها وقعدنا ندزو فيها للخارج، تعبنا برشا وهي مسكينة ما عرفتش كيف تعاون، ووقت اللي تعبت أنا رجعت شوية للوراء أما علاء الدين فرج الله تعمد عليا في كتفي ونقصت قواي... حاولنا نصيح للعباد لكن ما هبط حتى واحد. في الأخير الطفلة خرجت سالمة أما خويا علاء الدين ما خرجش."
وأضاف:
"العباد كانت تتفرج، ما نزل حتى حد يعاون. الوحيدة اللي تدخلت كانت طفلة أجنبية نوجهلها تحية."
شهيد الإنسانيةوصف الأهالي الراحل علاء الدين فرج الله بـ"شهيد الإنسانية"، بعد أن ضحّى بحياته لإنقاذ فتاة كتب لها عمر جديد. وقد شيّع جثمانه في موكب جنائزي مهيب وسط حالة من التأثر البالغ بين أقاربه وأصدقائه.
رحم الله علاء الدين فرج الله، وألهم عائلته الصبر والسلوان.
