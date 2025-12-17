وزارة الصحة:إعادة برمجة عملية اختيار التربصات لفائدة كافة المقيمين ابتداء من السبت 20 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>

افادت وزارة الصحة أنه تقرّر إعادة برمجة عملية اختيار التربصات لفائدة كافة المقيمين، وذلك ابتداءً من يوم السبت 20 ديسمبر 2025، عبر المنظومة الرقمية المخصصة للغرض على العنوان التالي: https://specialite.msante.tn









واكدت الوزارة،الثلاثاء في بلاغ، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية وحفظ حقوق جميع الطلبة، وذلك حرصًا على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية (المقيمين).



