وزارة الصحة:إعادة برمجة عملية اختيار التربصات لفائدة كافة المقيمين ابتداء من السبت 20 ديسمبر 2025

Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 06:47
      
افادت وزارة الصحة أنه تقرّر إعادة برمجة عملية اختيار التربصات لفائدة كافة المقيمين، وذلك ابتداءً من يوم السبت 20 ديسمبر 2025، عبر المنظومة الرقمية المخصصة للغرض على العنوان التالي: https://specialite.msante.tn



واكدت الوزارة،الثلاثاء في بلاغ، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية وحفظ حقوق جميع الطلبة، وذلك حرصًا على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية (المقيمين).



