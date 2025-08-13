قرار قضائي بسجن محامٍ بتهم إرهابية وغسيل أموال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارًا بتوجيه تهمة إفشاء أسرار لفائدة وفاق إرهابي وغسيل أموال ضد محامٍ معروف، سبق أن كان أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية سنة 2014، وذلك على خلفية أبحاث قضائية شملت تواصله مع عناصر أجنبية.



ووفق المعطيات المتوفرة، فإن منطلق الأبحاث في هذه القضية كان إثر شكاية تقدم بها شقيق المحامي، أكد فيها أن شقيقه يتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج. وبناءً على ذلك، تم فتح بحث قضائي في الغرض، وإجراء سلسلة من الاختبارات والتحقيقات.

