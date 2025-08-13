قرار قضائي بسجن محامٍ بتهم إرهابية وغسيل أموال
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارًا بتوجيه تهمة إفشاء أسرار لفائدة وفاق إرهابي وغسيل أموال ضد محامٍ معروف، سبق أن كان أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية سنة 2014، وذلك على خلفية أبحاث قضائية شملت تواصله مع عناصر أجنبية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن منطلق الأبحاث في هذه القضية كان إثر شكاية تقدم بها شقيق المحامي، أكد فيها أن شقيقه يتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج. وبناءً على ذلك، تم فتح بحث قضائي في الغرض، وإجراء سلسلة من الاختبارات والتحقيقات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن منطلق الأبحاث في هذه القضية كان إثر شكاية تقدم بها شقيق المحامي، أكد فيها أن شقيقه يتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج. وبناءً على ذلك، تم فتح بحث قضائي في الغرض، وإجراء سلسلة من الاختبارات والتحقيقات.
وقد أسفرت نتائج الأبحاث عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي، الذي يواجه الآن إجراءات قضائية بتهم ذات صلة بالإرهاب وغسيل الأموال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313283