Babnet   Latest update 14:21 Tunis

قرار قضائي بسجن محامٍ بتهم إرهابية وغسيل أموال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 12:36 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارًا بتوجيه تهمة إفشاء أسرار لفائدة وفاق إرهابي وغسيل أموال ضد محامٍ معروف، سبق أن كان أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية سنة 2014، وذلك على خلفية أبحاث قضائية شملت تواصله مع عناصر أجنبية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن منطلق الأبحاث في هذه القضية كان إثر شكاية تقدم بها شقيق المحامي، أكد فيها أن شقيقه يتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج. وبناءً على ذلك، تم فتح بحث قضائي في الغرض، وإجراء سلسلة من الاختبارات والتحقيقات.



وقد أسفرت نتائج الأبحاث عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي، الذي يواجه الآن إجراءات قضائية بتهم ذات صلة بالإرهاب وغسيل الأموال.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313283


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:10
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-24
34°-25
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    Not found

  • (Not found)
  • Jours d'importation
    Not found
  •              1 € = Not found DT        1$ =Not found DT
  • Solde Compte du Trésor   (Not found)   Not found MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    