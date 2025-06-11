قافلة "الصمود" تواصل طريقها نحو ساحة الشهداء في طرابلس وسط استقبال شعبي ليبي واسع
أكّد ياسين القايدي، المنسّق الإعلامي لقافلة "الصمود"، اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، أن القافلة البرّية، التي انطلقت من تونس بهدف كسر الحصار على غزة، تتّجه حاليًّا نحو ساحة الشهداء في طرابلس، مشيرًا إلى أنها حظيت باستقبال حار من قبل الليبيين، الذين حضروا بأعداد غفيرة لتحيتها.
وفي تصريح إذاعي ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح القايدي أن عدد المشاركين في القافلة في تزايد مستمر، خصوصًا بعد انضمام عدد كبير من المواطنين الليبيين إليها، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الإجمالي بدقة.
وفي تصريح إذاعي ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح القايدي أن عدد المشاركين في القافلة في تزايد مستمر، خصوصًا بعد انضمام عدد كبير من المواطنين الليبيين إليها، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الإجمالي بدقة.
وأضاف المتحدّث أن القافلة تضمّ مشاركين من تونس والجزائر وليبيا فقط، مؤكدًا في الآن ذاته أن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بصدد استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي المصرية.
وأعرب القايدي عن تفاؤله بردّ إيجابي من السلطات المصرية، بما يضمن مواصلة القافلة طريقها نحو معبر رفح، في إطار مبادرة شعبية عربية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 600 يوم.
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