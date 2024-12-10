وزير الإقتصاد وسفيرة هولندا يتباحثان سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالاته.

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أستقبل وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعد ظهر الإثنين 09 ديسمبر 2024 Josephine Frantzen سفيرة مملكة هولندا بتونس.

وكان اللقاء مناسبة أعرب خلالها الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين وعلى الحرص المشترك لمزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته.

كما تم التطرق إلى برامج التعاون الجارية لاسيما التي يتم تنفيذها بالشراكة مع بعض مؤسسات الأمم المتحدة في عدد من المجالات الحيوية في علاقة بالخصوص بالتشغيل والتمكين الإقتصادي للشباب والمرأة والتنمية المستدامة.





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وثمن سمير عبد الحفيظ ما حققته هذه البرامج من نتائج إيجابية، داعيا إلى دراسة إمكانية وضع برامج و آليات جديدة سواء للدعم الفني او المالي لفائدة الشركات الأهلية باعتبار ما يمكن ان يوفره هذا الصنف الجديد من الشركات من فرص لبعث المشاريع وخلق فرص جديدة للتشغيل والإندماج في الدورة الإقتصادية.



من جانبها اعربت Josephine Frantzen عن حرص حكومة بلادها على مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي لاسيما في المجالات الاقتصادية ، مبرزة الإستعداد لدراسة مقترح دعم الشركات الأهلية باعتبارها آلية مجددة لخلق فرص التشغيل اللائق والإندماج الاقتصادي.

هذا وتطرق الجانبان الى الفرص المتاحة والأفاق المتوفرة لتطوير وتكثيف الإستثمارات الهولندية المباشرة في تونس.