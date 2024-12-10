حدث في متل هذا اليوم ،10 ديسمبر
فيما يلي بعض الأحداث البارزة التي وقعت في مثل هذا اليوم، 10 ديسمبر، على مر السنوات:
أحداث تاريخية:
- **1901**: تم منح أول جوائز **نوبل** في ستوكهولم بالسويد. الجوائز أُنشئت بناءً على وصية العالم والمخترع السويدي ألفريد نوبل.
أحداث تاريخية:
- **1901**: تم منح أول جوائز **نوبل** في ستوكهولم بالسويد. الجوائز أُنشئت بناءً على وصية العالم والمخترع السويدي ألفريد نوبل.
- **1948**: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** في باريس، والذي يعتبر وثيقة أساسية في تاريخ حقوق الإنسان.
- **1984**: حصل الكاتبان الهنديان **ديشانتا كومار** و**آمريتا بريتام** على جائزة نوبل للسلام.
- **1996**: توقيع معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة (CTBT) من قبل 71 دولة.
مواليد:
- **1815**: ميلاد عالمة الرياضيات الإنجليزية **آدا لوفلايس**، التي تعتبر أول مبرمجة كمبيوتر في التاريخ.
- **1830**: ميلاد الشاعر الفرنسي **إميل زولا**، الذي يعتبر من أبرز أعلام الأدب الفرنسي.
- **1957**: ميلاد لاعب كرة القدم الأرجنتيني **دانيال باساريلا**.
وفيات:
- **1968**: وفاة الكاتب والشاعر المصري **طه حسين**، أحد رموز الأدب العربي الحديث.
- **2006**: وفاة رئيس تشيلي السابق **أوغستو بينوشيه**.
مناسبات وأعياد:
- **اليوم العالمي لحقوق الإنسان**: يُحتفل به سنويًا في هذا اليوم تكريمًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
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