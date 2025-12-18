الاولمبي الباجي يعزز صفوفه بمحرز بالراجح ومحمد علي الراقوبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943d688c58900.77424604_nkfqoiejmpghl.jpg width=100 align=left border=0>

عزّز الاولمبي الباجي صفوفه بالثنائي محرز بالراجح ومحمد علي الراقوبي ليكونا أولى انتدابات فريق الشمال الغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق ما أعلن عنه الفريق أمس الاربعاء.

ويجدد اللاعبان العهد مع فريق اللقالق اثر تجارب سابقة، اذ يعود الظهير الايسر محرز بالراجح، الذي خاض مرحلة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الاولى مع الشبيبة القيروانية، بعد ما تقمص الوان الاولمبي الباجي مدة موسمين من 2022 الى 2024.

من جهته، يعود محمد علي الراقوبي، الذي يشغل خطة لاعب ارتكاز، الى الاولمبي الباجي بعد أن لعب بأزيائه خلال موسمين من 2023 الى 2025 قبل مغادرة الفريق نهاية الموسم المنقضي.





يشار الى ان الاولمبي الاجي يحتل المركز الخامس عشر في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين اثنين وعشر هزائم.