مناوشة فايسبوكية بين نزيهة رجيبة وسرحان الناصري بعد الدعوة لسحب الثقة من عدد من النواب

ورد الناصري بدوره بانتقادات حادة تجاه رجيبة، مع الإشارة إلى اختلاف الأجيال والثقافات بينهما، واتهمها بالتعاون مع جهات خارجية ودعم "الانقلابات" بشكل غير مباشر، مما عمّق التوتر بين الطرفين.الخلاف يأتي وسط جدل سياسي كبير على خلفية ما أطلق عليه "فصل المخللات" في قانون المالية، الذي يهدف إلى تخفيض الضرائب على استيراد بعض المنتجات مثل الزيتون والمخللات. وأثار هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتُبر أنه يخدم مصالح شخصية على حساب المنتج المحلي، وسط مطالبات بفتح تحقيق للكشف عن الأطراف المستفيدة منه.