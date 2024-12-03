على هامش مناقشة قانون المالية، سرحان الناصري يتهم البرلمان بخدمة اللوبيات والمهربين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674eb656e664a7.19532163_gpeilnfhqomjk.jpg width=100 align=left border=0>

هاجم الاثنين 2 ديسمبر، رئيس حزب التحااف من أجل تونس سرحان الناصري مجلس النواب على خلفية تمرير بعض الفصول في قانون المالية 2025.

وفي تدوينة نشرها بصفحته على موقع الفايسبوك، اتهم الناصري وهو من ابرز المساندين لمسار 25 جويلية، البرلمان بانه في خدمة اللوبيات وقال "برلمان في خدمة الكارتيلات واللوبيات والمهربين لا يمثّل الشعب التونسي".

وتابع قائلا "حكاية سحب الوكالة تبقى حل ترقيعي،

الحلّ في الحلّ، تعديل القانون الانتخابي والبناء على قواعد وأسس صحيحة".



...



وكان الناصري نشر تدوينة اخرى في نفس السياق قال فيها "عصابات ولوبيات تعبث في أروقة البرلمان…ما يترباوش".



يذكر ان تمرير بعض الفصول في قانون المالية أثار جدلا واسعا على غرار الفصل المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية من 19 % الي 7 % على توريد بعض المنتوجات الفلاحية على غرار الجلبانة والزيتون المخللات خاصة وان أحد النواب يشتغل في توريد هذه المواد وكان يتقبّل تهاني زملائه بعض المصادقة على هذا الفصل وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي.

وكان الناصري نشر تدوينة اخرى في نفس السياق قال فيها "عصابات ولوبيات تعبث في أروقة البرلمان…ما يترباوش".يذكر ان تمرير بعض الفصول في قانون المالية أثار جدلا واسعا على غرار الفصل المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية من 19 % الي 7 % على توريد بعض المنتوجات الفلاحية على غرار الجلبانة والزيتون المخللات خاصة وان أحد النواب يشتغل في توريد هذه المواد وكان يتقبّل تهاني زملائه بعض المصادقة على هذا الفصل وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي.