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حدث في متل هذا اليوم ،29 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 06:41 قراءة: 0 د, 37 ث
      
حدث في مثل هذا اليوم - 29 نوفمبر

قرار تقسيم فلسطين (1947): الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت القرار 181، الذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، مع جعل القدس منطقة دولية. هذا القرار كان نقطة انطلاق لصراع طويل الأمد في المنطقة.

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اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويًا منذ عام 1977 لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وللتذكير بالقرار الأممي السابق.

تأسيس نادي برشلونة (1899): تأسس نادي برشلونة الإسباني، الذي أصبح من أهم وأعرق أندية كرة القدم على مستوى العالم.

ميلاد جاك شيراك (1932): الرئيس الفرنسي الذي قاد البلاد لفترتين (1995-2007) وتميزت فترة حكمه بمواقف بارزة في السياسة الدولية.

ميلاد إيجاس مونيز (1874): طبيب برتغالي نال جائزة نوبل في الطب عام 1949 لابتكاره تقنيات جديدة في مجال الطب النفسي.


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