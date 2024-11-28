الباساج : محاصرة منحرف خطير مورط في عدة قضايا سلب

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تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة مكافحة النشل بالإدارة الفرعية لتأمين وسائل النقل العمومي ومكافحة النشل بإدارة شرطة النجدة من محاصرة وإيقاف منحرف خطير بجهة الباساج بالعاصمة سبق أن اقترف سلسلة من عمليات السرقة وافتكاك دراجات نارية من أصحابها، إضافة إلى تعمّد الأخير إيهام أحد الأشخاص بإيصاله إلى وجهته على متن دراجته النارية ثم سلبه هاتفه الجوال وأوراقه الشخصية.



وقد تم تقديمه إلى مركز الأمن الوطني بنهج كولونيا، ليقع الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية.