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غرفة وكلاء السيارات: تسقيف وزارة التجارة لأسعار السيارة الشعبية أدى إلى انسحاب 3 علامات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 09:12 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش إن وزارة التجارة قامت سنة 2024 بتسقيف أسعار السيارت الشعبية في حدود 35 الف دينار مما أدى إلى انسحاب 3 علامات تجارية للسيارات التي كانت منخرطة في منظومة السيارات الشعبية
واضاف دباش خلال مداخلة في برنامج في 60 دقيقة على ديوان أف أم ان حصة 2024 من السيارات الشعبية حددت بـ10 آلاف سيارة وصل منها إلى حد اليوم 7000 فقط.


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