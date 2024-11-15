افتعال جوازات سفر وتسليمها لعناصر ارهابية : قرار قضائي في حق وزير العدل الاسبق والقيادي بالنهضة نور الدين البحيري

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قررت أمس دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية في حق وزير العدل الاسبق بالقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات افتعال جوازات سفر وتسليمها الى مطلوبين في قضايا ارهابية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.



هذا وشملت الابحاث ايضا عدة إطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية.