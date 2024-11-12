شاب يشتكي من تعطّل مطلبه لبعث أكاديمية رياضية ووزير الرياضة ينصحه، انسى الاكاديمية واعمل شركة أهلية

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ادى الاثنين 11 نوفمبر، وزير الشباب والرياضة صادق المورالي زيارة الي ولاية القصرين لمعاينة بعض المشاريع المعطلة بالجهة وقد استمع بالمناسبة لمشاغل عدد من شباب الجهة.



وفي فيديو أثار عديد التفاعلات كانت نشرته اذاعة موزاييك أف ام ظهر أحد الشباب من خريجي التربية البدنية وهو يشتكي للوزير من تعطل النظر في مطلبه المتعلق ببعث أكاديمية رياضية.





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وفي رده على ذلك دعا وزير الشباب والرياضة الشاب الي التخلي عن مشروع الاكاديمية وخاطبه قائلا " انسى الأكاديمية واعمل شركة أهلية...شوف زوز ثلاثة اربعة خمسة معاك واعملو شركة اهلية واستغلوا الملعب".





وفي رده على ذلك دعا وزير الشباب والرياضة الشاب الي التخلي عن مشروع الاكاديمية وخاطبه قائلا " انسى الأكاديمية واعمل شركة أهلية...شوف زوز ثلاثة اربعة خمسة معاك واعملو شركة اهلية واستغلوا الملعب".