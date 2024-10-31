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الدائرة الجناحية بمحكمة سوسة: رفض مطلب الافراج على نائب شعب وتأجيل الجلسة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 08:32 قراءة: 0 د, 39 ث
      
رفضت المحكمة الابتدائية بسوسة مطلب الافراج على نائب شعب وتأجيل الجلسة الى الاربعاء المقبل وذلك اثر جلسة علنية في الدائرة الجناحية صباح يوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024
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وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق نائب شعب الجمعة 25 أكتوبر 2024 ضدّ نائب شعب بمجلس النواب عن ولاية سوسة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول.

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وكان قد كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف أنّ موظّفا ببلديّة سوسة تقدّم بشكاية مساء الاثنين 21 أكتوبر 2024 تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر.


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