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بعد انقطاع دام 9 سنوات ..انطلاق أول قطار محمّل بالفسفاط من محطة الرديف

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 17:08 قراءة: 0 د, 22 ث
      
استؤنف اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 نشاط الخط الحديدي رقم 16 الرابط بين الرديف و المتلوي من ولاية قفصة، بعد انقطاع دام لـ9 سنوات، حيث انطلقت أولى رحلات القطار المعد لنقل الفسفاط، محملا بنحو 900 طن وفق ما افاد به مصدر من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في تصريح لاذاعة الديوان
جدير بالذكر، ان انقطاع النشاط على مستوى الخط الحديدي رقم 16 كان بسبب الاعتصام الذي نفذه عدد من المعطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل.


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